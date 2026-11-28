संवाद न्यूज एजेंसीगंजमुरादाबाद। आलू की खेती में लगातार घाटा होने से किसानों का रुझान सरसों की खेती की ओर बढ़ रहा है। इस बार क्षेत्र में आलू का रकबा 20 फीसदी घटा है, जबकि सरसों का रकबा 20 फीसदी बढ़ा है। कम लागत और कम सिंचाई में तैयार होने वाली सरसों की फसल किसानों की पहली पसंद बन रही है।किसान संजय कटियार, विवेक कुमार, बबलू यादव, संतोष कुमार ने बताया कि एक बीघा आलू की खेती में करीब 20 हजार रुपये खर्च होते हैं। इसके बावजूद बाजार में उचित कीमत नहीं मिलता है। जिससे लागत मूल्य भी नहीं निकल पाता है। कई बार आलू फेंकने तक की नौबत आ जाती है। वहीं, एक बीघा सरसों की खेती में करीब पांच हजार रुपये का खर्च आता हैं। इसकी सिंचाई भी केवल एक बार करनी पड़ती है, जबकि आलू की फसल में चार से पांच बार पानी लगाना पड़ता है। लागत में अंतर और सरसों के बेहतर दाम मिलने से किसान अब इस फसल को प्राथमिकता दे रहे हैं। किसान विकास, राममनोहर, रामसिंह, गुड्डन कटियार और सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आलू की खेती में लगातार नुकसान होने के कारण इस बार उन्होंने सरसों की बुवाई की है। राजकीय कृषि बीज भंडार कार्यालय के प्रभारी मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि आलू की फसल में लागत ज्यादा मुनाफा कम होने से किसानों का रुझान सरसों की फसल की ओर बढ़ा है। इस बार सरसों की पेदावार 20 फीसदी अधिक है।