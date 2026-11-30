Unnao News: शादी का झांसा देकर किया युवती का शोषण, भाग गया विदेश
संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव Updated Mon, 30 Nov 2026 12:12 AM IST
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अचलगंज। एक युवती ने गांव के ही युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक गर्भवती होने पर जब उसने युवक को बताया तो वह वादे से मुकर गया और विदेश भाग गया। पीड़िता के मुताबिक वह पांच महीने की गर्भवती है। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है।
थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी अनुसूचित जाति की युवती ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि उसी की जाति के मोहित ने उससे नजदीकियां बढ़ाईं, दोनों में प्यार हो गया तो युवक ने शादी का झांसा दिया और कई बार उसने शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के मुताबिक इसी बीच वह गर्भवती हो गई। इसका पता चलने पर जब उसे यह बताया गया तो उसने शादी करने से इन्कार कर दिया। अब वह पांच महीने की गर्भवती है।
उसका कहना है कि युवक बच्चा गिराने का दबाव बनाता है, न गिराने पर जान से मारने की धमकी देता है। उसे शादी न करनी पड़े इसलिए अब वह गांव छोड़कर विदेश चला गया है। वहां से भी फोन कर बच्चा गिराने की बात करता है। थानाध्यक्ष अनूप कुमार शुक्ला ने बताया कि तहरीर के आधार पर युवक के खिलाफ दुष्कर्म और धमकी की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी अनुसूचित जाति की युवती ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि उसी की जाति के मोहित ने उससे नजदीकियां बढ़ाईं, दोनों में प्यार हो गया तो युवक ने शादी का झांसा दिया और कई बार उसने शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के मुताबिक इसी बीच वह गर्भवती हो गई। इसका पता चलने पर जब उसे यह बताया गया तो उसने शादी करने से इन्कार कर दिया। अब वह पांच महीने की गर्भवती है।
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उसका कहना है कि युवक बच्चा गिराने का दबाव बनाता है, न गिराने पर जान से मारने की धमकी देता है। उसे शादी न करनी पड़े इसलिए अब वह गांव छोड़कर विदेश चला गया है। वहां से भी फोन कर बच्चा गिराने की बात करता है। थानाध्यक्ष अनूप कुमार शुक्ला ने बताया कि तहरीर के आधार पर युवक के खिलाफ दुष्कर्म और धमकी की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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