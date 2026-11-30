विज्ञापन

थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी अनुसूचित जाति की युवती ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि उसी की जाति के मोहित ने उससे नजदीकियां बढ़ाईं, दोनों में प्यार हो गया तो युवक ने शादी का झांसा दिया और कई बार उसने शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के मुताबिक इसी बीच वह गर्भवती हो गई। इसका पता चलने पर जब उसे यह बताया गया तो उसने शादी करने से इन्कार कर दिया। अब वह पांच महीने की गर्भवती है।उसका कहना है कि युवक बच्चा गिराने का दबाव बनाता है, न गिराने पर जान से मारने की धमकी देता है। उसे शादी न करनी पड़े इसलिए अब वह गांव छोड़कर विदेश चला गया है। वहां से भी फोन कर बच्चा गिराने की बात करता है। थानाध्यक्ष अनूप कुमार शुक्ला ने बताया कि तहरीर के आधार पर युवक के खिलाफ दुष्कर्म और धमकी की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है।