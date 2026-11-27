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अजगैन कोतवाली क्षेत्र निवासी एक किसान की बेटी की बुधवार को दही थाना क्षेत्र से बरात आई थी। नवाबगंज कस्बा स्थित एक गेस्ट हाउस में रात आठ बजे बरात पहुंची, स्वागत-सत्कार के बाद जयमाल की रस्म पूरी हुई। पीड़ित पिता ने बताया कि दूल्हा रेल विभाग में नौकरी करता है। तिलक में चार पहिया गाड़ी की बात हुई थी जिसका आधा पैसा उसे देना था लेकिन वर पक्ष ने अपने दरवाजे पर तिलक चढ़वाने से मना कर दिया था।बताया कि बरात में ही तिलक चढ़ाया गया इससे कार वर पक्ष ही लेकर आया था। आरोप लगाया कि बरात आई तब दूल्हा नशे में था। 300 के बजाए सिर्फ 25 बराती ही आए। तब देर रात मंडप के नीचे भांवरों की तैयारी शुरू हुई, वर पक्ष की ओर से चढ़ावे के जेवर दिए गए जो सोने-चांदी के बजाय नकली (आर्टिफिशियल) थे। इस बात पर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस के पहुंचने से पहले ही दूल्हा और उसके रिश्तेदार चले गए। पीड़ित पिता ने बताया कि उनको करीब पांच लाख का नुकसान हुआ है।अजगैन कोतवाल सुरेश सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है जांच कर कार्रवाई की जाएगी।