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बेहटामुजावर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने 25 जून को एसपी को शिकायती पत्र दिया था। बताया था कि किसी युवक ने उसके नाम से इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर उसमें आपत्तिजनक फोटो और वीडियो अपलोड कर रहा है इससे उसकी छवि धूमिल हो रही है। पीड़िता ने बताया कि इस हरकत से वह मानसिक रूप से परेशान है। उसने पुलिस से फर्जी आईडी संचालित करने वाले युवक का पता लगाकर कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।शिकायत पर एसपी ने साइबर सेल को इंस्टाग्राम आईडी की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करते हुए फर्जी अकाउंट बंद कराने के निर्देश दिए थे। 25 नवंबर को पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। थानाध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि आरोपी युवक की तलाश की जा रही है।