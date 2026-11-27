Unnao News: किशोरी से छेड़छाड़ का आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:23 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:23 AM IST
विज्ञापन
उन्नाव। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने किशोरी से छेड़छाड़ के एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान पीड़िता अपने पूर्व में दिए बयानों से मुकर गई। न्यायालय ने पीड़िता के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
माखी थाना क्षेत्र एक गांव निवासी व्यक्ति ने नरेंद्र उर्फ नंदन पर नातिन से दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मामला विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट नंबर 11 में विचाराधीन था। बृहस्पतिवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए तथ्य प्रस्तुत किए लेकिन पीड़िता ने घटना का समर्थन नहीं किया और अपने पूर्व बयानों से मुकर गई।
न्यायाधीश शिप्रा आर्या ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने आरोपी नरेंद्र उर्फ नंदन को दोषमुक्त करार दिया। न्यायाधीश ने पीड़िता के न्यायालय में अपने पूर्व बयान से मुकरने को गंभीरता से लिया और उसके खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश देते हुए उसे नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
माखी थाना क्षेत्र एक गांव निवासी व्यक्ति ने नरेंद्र उर्फ नंदन पर नातिन से दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मामला विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट नंबर 11 में विचाराधीन था। बृहस्पतिवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए तथ्य प्रस्तुत किए लेकिन पीड़िता ने घटना का समर्थन नहीं किया और अपने पूर्व बयानों से मुकर गई।
विज्ञापन
न्यायाधीश शिप्रा आर्या ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने आरोपी नरेंद्र उर्फ नंदन को दोषमुक्त करार दिया। न्यायाधीश ने पीड़िता के न्यायालय में अपने पूर्व बयान से मुकरने को गंभीरता से लिया और उसके खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश देते हुए उसे नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
विज्ञापन