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माखी थाना क्षेत्र एक गांव निवासी व्यक्ति ने नरेंद्र उर्फ नंदन पर नातिन से दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मामला विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट नंबर 11 में विचाराधीन था। बृहस्पतिवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए तथ्य प्रस्तुत किए लेकिन पीड़िता ने घटना का समर्थन नहीं किया और अपने पूर्व बयानों से मुकर गई।न्यायाधीश शिप्रा आर्या ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने आरोपी नरेंद्र उर्फ नंदन को दोषमुक्त करार दिया। न्यायाधीश ने पीड़िता के न्यायालय में अपने पूर्व बयान से मुकरने को गंभीरता से लिया और उसके खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश देते हुए उसे नोटिस जारी करने का आदेश दिया।