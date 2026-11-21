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सुल्तानपुर। जनसुनवाई और जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर एसपी विनीत जायसवाल ने शनिवार को तीन थाना प्रभारियों को लाइन हाजिर कर दिया है। इसमें गोसाईगंज, मोतिगरपुर और चांदा के प्रभारी निरीक्षक शामिल हैं। तीनों के खिलाफ प्रारंभिक जांच के निर्देश दिए गए हैं। एसपी ने जनसुनवाई और शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा के दौरान कार्रवाई की। उन्होंने निरीक्षक अखंड देव मिश्र (गोसाईगंज), निरीक्षक अनिरुद्ध कुमार सिंह (मोतिगरपुर) और निरीक्षक राजकुमार वर्मा (चांदा) को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया।