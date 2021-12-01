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जिला जज सुनील कुमार की अदालत ने शुक्रवार को रामआसरे की गिरफ्तारी और उसकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। अदालत ने एसओ कोतवाली देहात को शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय की गई है। 22 अगस्त 2000 को वादी गंगादीन यादव ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने अपने चचेरे भाई राधेश्याम यादव की हत्या का आरोप रामआसरे यादव और अखिलेश पर लगाया था। तत्कालीन सेशन जज ने 13 जुलाई 2010 को रामआसरे और अखिलेश को आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। दोषियों ने हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती दी, पर 28 अगस्त 2012 को हाईकोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी।कानूनी प्रक्रिया और वर्तमान स्थितिहाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। वर्ष 2015 में अपील के विचारण के दौरान उन्हें जमानत मिल गई थी। दोषी रामआसरे के लगातार गैरहाजिर रहने के कारण 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने रामआसरे के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए जिला जज को आदेश दिया था। इस आदेश के बाद जिला जज ने 27 अक्तूबर को उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया था, लेकिन वह गिरफ्तार नहीं हो सका।