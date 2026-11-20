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नगर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली छात्रा की मां ने 24 सितंबर को आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि अमेठी के रामगंज थाना क्षेत्र के भागीपुर-त्रिशुंडी निवासी अजीत सिंह कई महीनों से छात्रा को कॉलेज आते-जाते परेशान कर रहा था। 23 सितंबर को पढ़ाई करके लौट रही छात्रा को तिकोनिया पार्क के पास कार से कुचलने का प्रयास किया गया था। विज्ञापन

पुलिस ने आरोपी को 25 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं, बचाव पक्ष ने आरोपी को गलत तरीके से फंसाने और पीड़िता के बयान दर्ज नहीं होने से जांच प्रभावित होने का दावा किया है। नगर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली छात्रा की मां ने 24 सितंबर को आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि अमेठी के रामगंज थाना क्षेत्र के भागीपुर-त्रिशुंडी निवासी अजीत सिंह कई महीनों से छात्रा को कॉलेज आते-जाते परेशान कर रहा था। 23 सितंबर को पढ़ाई करके लौट रही छात्रा को तिकोनिया पार्क के पास कार से कुचलने का प्रयास किया गया था।पुलिस ने आरोपी को 25 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं, बचाव पक्ष ने आरोपी को गलत तरीके से फंसाने और पीड़िता के बयान दर्ज नहीं होने से जांच प्रभावित होने का दावा किया है।

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सुल्तानपुर। कलेक्ट्रेट के सामने बीफार्मा की छात्रा को कार से कुचलकर जान से मारने के प्रयास के मामले में जेल में बंद आरोपी अजीत सिंह की न्यायिक हिरासत अदालत ने 24 नवंबर तक बढ़ा दी है। बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह आदेश दिया।