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परिजनों के मुताबिक दिवाकर हर्निया की समस्या से पीड़ित था। बुधवार दोपहर दो बजे उसे जगरानी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। रात करीब एक बजे उसका ऑपरेशन होना था। आरोप है कि ऑपरेशन की तैयारी के दौरान अस्पताल में मौजूद लोगों ने उसे गलत इंजेक्शन लगा दिया। जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। अस्पताल संचालक रात करीब 1:40 बजे उसे कार से मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां रात करीब 2:30 बजे उसकी मौत हो गई।बृहस्पतिवार दोपहर मृतक के भाई सुनील कुमार की तहरीर पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। साथ ही अस्पताल के चार कमरों को सील कर दिया गया था। बृहस्पतिवार रात दो डॉक्टरों के पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया। शुक्रवार सुबह 10 बजे परिजनों ने अंतिम संस्कार से इन्कार कर दिया। दावा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हर्निया की बीमारी का उल्लेख नहीं किया गया है। इसी आधार पर उन्होंने दोबारा पोस्टमार्टम कराने और अस्पताल संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की।तहसीलदार जयसिंहपुर उमेश यादव और सीओ कादीपुर विनय गौतम ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे। सीओ विनय गौतम ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। परिजनों से शव का अंतिम संस्कार करने के लिए बातचीत की जा रही है।