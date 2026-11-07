Sultanpur News: ट्रेनों की लेटलतीफी और बसों की कमी से घर लौटने में परेशानी

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लोकमान्य तिलक टर्मिनल से आने वाली अमृत भारत, दिल्ली से आने वाली फरक्का, काशी महाकाल और बेगमपुरा एक्सप्रेस निर्धारित समय से पांच से छह घंटे विलंब से पहुंचीं। इसके बाद यात्री ई-रिक्शा से बस अड्डे पहुंचे। यहां बलिया, अकबरपुर, आजमगढ़ और कादीपुर जाने के लिए बसों का इंतजार करना पड़ा।बस अड्डे पर भी नहीं मिली सही जानकारीदिल्ली से परिवार के साथ आईं प्रीति मिश्रा को कादीपुर की बस नहीं मिली। पंजाब से आए लवकुश सिंह अकबरपुर जाने के लिए आधे घंटे तक इंतजार करते रहे। उन्होंने बताया कि पूछताछ केंद्र से भी सही जानकारी नहीं मिल रही है। बलिया जाने के लिए संतोष और कमलेश भी बस की राह देखते रहे।बसें तत्काल भेजी जा रहींस्टेशन इंचार्ज नान्हूराम सरोज ने बताया कि त्योहार को देखते हुए पेयजल और बैठने की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर संबंधित मार्गों पर तत्काल बसें भेजी जा रही हैं।