Sultanpur News: ट्रेनों की लेटलतीफी और बसों की कमी से घर लौटने में परेशानी
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 07 Nov 2026 11:56 PM IST
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सुल्तानपुर। दिवाली पर परिवार के साथ त्योहार मनाने घर लौट रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शनिवार को रेलवे स्टेशन पर दिल्ली, मुंबई, पंजाब और गुजरात से आने वाले यात्रियों की भीड़ रही। लंबी दूरी की ट्रेनें पांच से छह घंटे देरी से पहुंचीं तो यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। स्टेशन से बस अड्डे पहुंचे लोगों को भी गंतव्य तक जाने के लिए बसें नहीं मिलीं।
लोकमान्य तिलक टर्मिनल से आने वाली अमृत भारत, दिल्ली से आने वाली फरक्का, काशी महाकाल और बेगमपुरा एक्सप्रेस निर्धारित समय से पांच से छह घंटे विलंब से पहुंचीं। इसके बाद यात्री ई-रिक्शा से बस अड्डे पहुंचे। यहां बलिया, अकबरपुर, आजमगढ़ और कादीपुर जाने के लिए बसों का इंतजार करना पड़ा।
बस अड्डे पर भी नहीं मिली सही जानकारी
दिल्ली से परिवार के साथ आईं प्रीति मिश्रा को कादीपुर की बस नहीं मिली। पंजाब से आए लवकुश सिंह अकबरपुर जाने के लिए आधे घंटे तक इंतजार करते रहे। उन्होंने बताया कि पूछताछ केंद्र से भी सही जानकारी नहीं मिल रही है। बलिया जाने के लिए संतोष और कमलेश भी बस की राह देखते रहे।
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बसें तत्काल भेजी जा रहीं
स्टेशन इंचार्ज नान्हूराम सरोज ने बताया कि त्योहार को देखते हुए पेयजल और बैठने की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर संबंधित मार्गों पर तत्काल बसें भेजी जा रही हैं।
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लोकमान्य तिलक टर्मिनल से आने वाली अमृत भारत, दिल्ली से आने वाली फरक्का, काशी महाकाल और बेगमपुरा एक्सप्रेस निर्धारित समय से पांच से छह घंटे विलंब से पहुंचीं। इसके बाद यात्री ई-रिक्शा से बस अड्डे पहुंचे। यहां बलिया, अकबरपुर, आजमगढ़ और कादीपुर जाने के लिए बसों का इंतजार करना पड़ा।
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बस अड्डे पर भी नहीं मिली सही जानकारी
दिल्ली से परिवार के साथ आईं प्रीति मिश्रा को कादीपुर की बस नहीं मिली। पंजाब से आए लवकुश सिंह अकबरपुर जाने के लिए आधे घंटे तक इंतजार करते रहे। उन्होंने बताया कि पूछताछ केंद्र से भी सही जानकारी नहीं मिल रही है। बलिया जाने के लिए संतोष और कमलेश भी बस की राह देखते रहे।
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बसें तत्काल भेजी जा रहीं
स्टेशन इंचार्ज नान्हूराम सरोज ने बताया कि त्योहार को देखते हुए पेयजल और बैठने की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर संबंधित मार्गों पर तत्काल बसें भेजी जा रही हैं।