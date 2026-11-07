Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Difficulties in returning home due to train delays and a shortage of buses

Sultanpur News: ट्रेनों की लेटलतीफी और बसों की कमी से घर लौटने में परेशानी

Sat, 07 Nov 2026 11:56 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 07 Nov 2026 11:56 PM IST
विज्ञापन
Difficulties in returning home due to train delays and a shortage of buses
 रोडवेज बस स्टेशन परिसर में इंतजार करते यात्री। संवाद
सुल्तानपुर। दिवाली पर परिवार के साथ त्योहार मनाने घर लौट रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शनिवार को रेलवे स्टेशन पर दिल्ली, मुंबई, पंजाब और गुजरात से आने वाले यात्रियों की भीड़ रही। लंबी दूरी की ट्रेनें पांच से छह घंटे देरी से पहुंचीं तो यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। स्टेशन से बस अड्डे पहुंचे लोगों को भी गंतव्य तक जाने के लिए बसें नहीं मिलीं।
विज्ञापन

लोकमान्य तिलक टर्मिनल से आने वाली अमृत भारत, दिल्ली से आने वाली फरक्का, काशी महाकाल और बेगमपुरा एक्सप्रेस निर्धारित समय से पांच से छह घंटे विलंब से पहुंचीं। इसके बाद यात्री ई-रिक्शा से बस अड्डे पहुंचे। यहां बलिया, अकबरपुर, आजमगढ़ और कादीपुर जाने के लिए बसों का इंतजार करना पड़ा।
विज्ञापन

बस अड्डे पर भी नहीं मिली सही जानकारी
दिल्ली से परिवार के साथ आईं प्रीति मिश्रा को कादीपुर की बस नहीं मिली। पंजाब से आए लवकुश सिंह अकबरपुर जाने के लिए आधे घंटे तक इंतजार करते रहे। उन्होंने बताया कि पूछताछ केंद्र से भी सही जानकारी नहीं मिल रही है। बलिया जाने के लिए संतोष और कमलेश भी बस की राह देखते रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

बसें तत्काल भेजी जा रहीं
स्टेशन इंचार्ज नान्हूराम सरोज ने बताया कि त्योहार को देखते हुए पेयजल और बैठने की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर संबंधित मार्गों पर तत्काल बसें भेजी जा रही हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed