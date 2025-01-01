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प्रतियोगिता में जूनियर बालक कबड्डी में भदैंया की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लंभुआ को 22-12 से हराकर खिताब अपने नाम किया। विधान परिषद सदस्य शैलेंद्र प्रताप सिंह ने मार्च पास्ट की सलामी लेकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेंद्र गुप्ता की देखरेख में आयोजित प्रतियोगिता के पहले दिन दौड़, खो-खो, कबड्डी, ताइक्वांडो, जिमनास्टिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। प्राथमिक बालक वर्ग की 50 और 100 मीटर दौड़ में कूरेभार के आयान प्रथम रहे। उच्च प्राथमिक बालक 100 मीटर दौड़ में दूबेपुर के योगेश ने बाजी मारी। जूनियर बालिका 100 मीटर दौड़ में करौंदीकला की स्वीकृति यादव ने पहला स्थान हासिल किया।ताइक्वांडो में बल्दीराय, भदैंया और धनपतगंज के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। बालक वर्ग के 25-27 किलोग्राम भार वर्ग में बल्दीराय के अनस, 29-32 किलोग्राम में भदैंया के विकास और 32-35 किलोग्राम में भदैंया के रेयांश प्रथम रहे। बालिका वर्ग में भदैंया की रिया, नगर क्षेत्र की सेजल, धनपतगंज की दीक्षा और नगर क्षेत्र की रागिनी ने अपने-अपने भार वर्ग में जीत दर्ज की। जिला व्यायाम शिक्षक राहुल तिवारी ने बताया कि प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ी अंबेडकरनगर में प्रस्तावित मंडलीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। चयनित खिलाड़ियों को वाराणसी में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खेलने का अवसर मिलेगा।इस दौरान जिला व्यायाम शिक्षिका श्रद्धा सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी, शिक्षक संघ के पदाधिकारी दिनेश उपाध्याय, दिलीप पांडेय, रणवीर सिंह, मुनेंद्र मिश्रा, मालती सिंह, ज्योति सिंह सहित शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे।