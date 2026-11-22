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सोनभद्र। अनपरा बाजार स्थित जनरल मर्चेंट की थोक दुकान से करीब नौ लाख रुपये के सामान और नकदी की चोरी के मामले में छह माह बाद न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। 17 मई 2026 को हुई इस चोरी में चोर मेवे, खाद्य तेल, चाय समेत अन्य सामान, 65 हजार रुपये और कुछ सिक्के चुरा ले गए थे। पुलिस ने अब मामले की जांच शुरू कर दी है। अनपरा निवासी महिपाल मित्तल के मुताबिक, उनकी किराना, मेवे और खाद्यान्न की थोक फर्म मित्तल ट्रेड्स अनपरा बाजार में स्थित है। वह रोजाना सुबह 8:30 से रात 10 बजे तक दुकान खोलते हैं। 17 मई को दांत में तेज दर्द होने पर शाम 5:40 बजे दुकान बंद कर दवा लेने चले गए। रात करीब 7:40 बजे सूचना मिली कि दुकान का शटर तोड़कर चोरी कर ली गई है। मौके पर पहुंचे तो शटर खुला पड़ा था। दुकान से काजू, बादाम, अखरोट, मखाना, छुहारा, खजूर, पिस्ता, अंजीर, चिरौंजी, टाटा टी प्रीमियम और गोल्ड चाय, तिल का तेल, सरसों का तेल, कपूर समेत अन्य सामान गायब था। पीड़ित के अनुसार, चोरी गए सामान की कीमत करीब आठ से नौ लाख रुपये थी। इसके अलावा काउंटर की दराज में रखे 65 हजार रुपये और कुछ सिक्के भी नहीं मिले। चोर सीसीटीवी कैमरा और कंप्यूटर भी उखाड़ ले गए थे। महिपाल मित्तल का आरोप है कि घटना की सूचना तत्काल अनपरा थाने पर दी गई और अगले दिन रेणुसागर चौकी में तहरीर भी सौंपी गई, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई, लेकिन बिना मौके की जांच किए घटना को अपुष्ट बताते हुए रिपोर्ट लगा दी गई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली। अनपरा थाना प्रभारी राजेश जी चौबे ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।