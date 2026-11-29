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दुद्धी। नगर के प्राचीन एवं ऐतिहासिक श्री पंचदेव मंदिर का करीब डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार कराया जाएगा। शासन की ओर से मंदिर के विकास और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कार्य शुरू कराया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को मंदिर परिसर में विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ किया गया। झारखंड से आए विद्वान पंडित त्रिभुवन नाथ मिश्रा और पंडित देवराज मिश्रा के सानिध्य एवं अगुवाई में पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य यजमान नगर पंचायत अध्यक्ष कमलेश मोहन और दीपक मिश्रा ने सपत्नीक विधिवत पूजन-अर्चन किया। करीब डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से मंदिर का जीर्णोद्धार कराने के साथ श्रद्धालुओं और आम नागरिकों की सुविधाओं का विकास किया जाएगा। लंबे समय से विकास की बाट जोह रहे ऐतिहासिक मंदिर के कायाकल्प की पहल से नगरवासियों और श्रद्धालुओं में उत्साह है। इस अवसर पर विष्णुकांत तिवारी, गणेश जौहरी, अरुणोदय जौहरी, धर्मेंद्र सिंह, सभासद मोनू सिंह, अमरनाथ जायसवाल और संजीव तिवारी आदि उपस्थित रहे। कार्यदायी संस्था की ओर से ठेकेदार आशीष कुमार व्यवस्थाओं में जुटे रहे।