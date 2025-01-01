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Sonebhadra News: मेडिकल कॉलेज की बदहाल व्यवस्था पर प्रदर्शन, इमरजेंसी से आईसीयू तक खामियों के आरोप

Wed, 04 Nov 2026 12:21 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:21 AM IST
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Protest over the dismal state of affairs at a medical college allegations of shortcomings ranging from the emergency department to the ICU.
मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सामने विरोध प्रदर्शन करते भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के पदा​धिकारी। स
सोनभद्र। मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं में खामियों का आरोप लगाते हुए आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। इमरजेंसी में अनुभवी डॉक्टरों की कमी, आयुष्मान योजना के तहत ऑपरेशन बंद होने, लिफ्ट सेवा बाधित रहने और जांच रिपोर्ट मिलने में देरी जैसे मुद्दों पर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 16 अक्तूबर को ज्ञापन सौंपने के बाद भी व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। उन्होंने प्रधानाचार्य आईजेन भट्टाचार्य को 12 सूत्री ज्ञापन सौंपकर जल्द समस्याओं के समाधान की मांग की। मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पार्टी के जिलाध्यक्ष रविकांत ने कहा कि मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी का संचालन जूनियर डॉक्टरों के सहारे किया जा रहा है। वार्डों में बल्ब और पंखे खराब हैं, जबकि आईसीयू की व्यवस्थाएं भी दुरुस्त नहीं हैं।उन्होंने कहा कि भर्ती मरीजों की ब्लड जांच रिपोर्ट समय से नहीं मिलती और अल्ट्रासाउंड कराने में भी परेशानी होती है। आयुष्मान योजना के तहत ऑपरेशन बंद होने से गरीब मरीजों को दिक्कत उठानी पड़ रही है। बिजली गुल होने पर लिफ्ट का संचालन भी प्रभावित हो जाता है। इन समस्याओं को लेकर 16 अक्तूबर को भी प्रधानाचार्य को ज्ञापन दिया गया था लेकिन अब तक अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। पार्टी की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में परिसर, वार्डों और शौचालयों की नियमित सफाई कराने, प्रत्येक बेड के नीचे डस्टबिन रखवाने और सफाई में लापरवाही बरतने वाली कार्यदायी संस्था के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। इसके अलावा बिजली कटौती के दौरान लिफ्ट के संचालन के लिए बैकअप व्यवस्था, वार्डों में स्वच्छ पेयजल और आयुष्मान योजना के तहत ऑपरेशन दोबारा शुरू कराने की मांग उठाई गई। इमरजेंसी में दिन और रात अनुभवी डॉक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित करने, मरीजों की ब्लड जांच रिपोर्ट समय से देने, सभी जरूरी जांच और दवाएं मेडिकल कॉलेज परिसर में उपलब्ध कराने की भी मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बिजली कटौती के दौरान भर्ती मरीजों को परेशानी होती है। आईसीयू में एसी व्यवस्था खराब होने और जनरेटर का उपयोग नहीं किए जाने का भी मुद्दा उठाया गया। उनका कहना था कि बिजली जाने पर मरीजों और तीमारदारों के सामने संकट खड़ा हो जाता है। आईसीयू और इमरजेंसी के गेट आमने-सामने होने से संक्रमण का खतरा भी बना रहता है। इसके अलावा उद्घाटन के बाद से बंद पड़े डिजिटल एक्सरे का संचालन शुरू कराने की मांग की गई। इस मौके पर युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष राहुल राव, जिला प्रभारी अधिवक्ता रविशंकर, जिला उपाध्यक्ष डॉ. ऋषिराज, दुद्धी विधानसभा अध्यक्ष अमरेश, घोरावल विधानसभा अध्यक्ष कमलेश कुमार, जिला महामंत्री अरुण कुमार, जिला मीडिया प्रभारी चंद्रशेखर कुमार, दिनेश मास्टर, सुरेंद्र जाटव, अशोक कुमार, गंगासागर, रोशन राव, सुनील कुमार और आरती पटेल सहित अन्य मौजूद रहे।
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