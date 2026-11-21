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सोनभद्र/कोन। शादी की रस्में शुरू होने वाली थीं। घर में सात फेरे लेने की तैयारियां चल रही थीं, तभी चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस की टीम पहुंच गई। टीम ने मौके पर जांच की तो दूल्हा और दुल्हन दोनों नाबालिग मिले। इसके बाद तत्काल शादी रुकवा दी गई। दोनों को विधिक संरक्षण में लेकर काउंसलिंग की गई। बाद में किशोर को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया, जबकि किशोरी को बाल गृह बालिका में आवासित करने की प्रक्रिया शुरू की गई। चाइल्ड हेल्पलाइन के परियोजना समन्वयक मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार दोपहर हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना मिली कि कोन थाना क्षेत्र के रामगढ़ में नाबालिग बालक और बालिका की शादी कराई जा रही है। सूचना पर रॉबर्ट्सगंज की केस वर्कर सीमा शर्मा, बजरंग सिंह और वन स्टॉप सेंटर के नागेंद्र सिंह को मौके पर भेजा गया। टीम कोन पुलिस के साथ गांव पहुंची तो वहां विवाह की तैयारियां चल रही थीं। टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों को विधिक संरक्षण में लिया और उनके अभिभावकों से उम्र संबंधी साक्ष्य मांगे। दस्तावेजों की जांच में दोनों के नाबालिग होने की पुष्टि हुई। इसके बाद टीम ने उनकी काउंसलिंग कर जरूरी जानकारी जुटाई। अभिभावकों को बाल विवाह कानूनन अपराध होने की जानकारी देते हुए हिदायत दी गई कि बच्चों की शादी बालिग होने के बाद ही कराएं। कार्रवाई के बाद किशोरी को काउंसलिंग के लिए जिला मुख्यालय लाया गया। वहीं, किशोर को काउंसलिंग के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। उसके परिवार वालों को सोमवार को विकास भवन स्थित कार्यालय में काउंसलिंग के लिए उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। परियोजना समन्वयक मुकेश कुमार सिंह ने कहा कि बच्चों का बचपन सुरक्षित रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। बाल विवाह बच्चों के भविष्य और अधिकारों को प्रभावित करता है। कहीं भी बाल विवाह की तैयारी या प्रयास की जानकारी मिले तो तत्काल इसकी सूचना दें। इसके अलावा बाल श्रम, शोषण या हिंसा की घटनाओं को भी नजरअंदाज न करें। ऐसी किसी भी स्थिति में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना देकर बच्चों को संरक्षण दिलाने में सहयोग करें।