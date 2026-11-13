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Sonebhadra News: कविता, पेंटिंग और नुक्कड़ नाटक से युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश

Fri, 13 Nov 2026 11:03 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:03 PM IST
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Poetry, painting and street plays convey the message of staying away from drugs to the youth
जनपद स्तरीय युवा उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देते प्रतिभागी। -संवाद।
रॉबर्ट्सगंज स्थित पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में शुक्रवार को जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विकास खंडों और शिक्षण संस्थानों के 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवक-युवतियों ने प्रतिभाग किया। इसमें लोकनृत्य, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग और कविता लेखन के जरिए युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया।
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कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत की प्रशासक राधिका पटेल ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर मंडल, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करें। प्रतियोगिताओं के परिणाम में लोकनृत्य में म्योरपुर की देववंती की टीम प्रथम और घोरावल की पूजा की टीम द्वितीय रही। लोकगीत में करमा की सावित्री की टीम विजेता और घोरावल की सियाराम की टीम उपविजेता बनी। नुक्कड़ नाटक में पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रॉबर्ट्सगंज की आभ्या की टीम ने पहला और घोरावल के रोहित की टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। कविता लेखन में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज डोहरी की शालिनी पांडेय प्रथम, रॉबर्ट्सगंज की खुशी सिंह द्वितीय और खुशी गौतम तृतीय स्थान पर रहीं। पेंटिंग में पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की आकांक्षा मौर्य प्रथम, आदर्श इंटर कॉलेज के अक्षय द्वितीय और डोहरी की शिवानी पांडेय तृतीय रहीं। विजेताओं को नगर पालिका अध्यक्ष रूबी प्रसाद, सभासद अनवर अली और जिला विद्यालय निरीक्षक जयराम सिंह ने पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। जिला युवा कल्याण अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि विजेता प्रतिभागी मिर्जापुर में आयोजित मंडल स्तरीय युवा उत्सव में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान जीजीआईसी की प्रधानाचार्य निशा सिंह, वंदना सिंह, प्रदीप कुमार सिंह, महफूज अली, दिनेश बियार आदि मौजूद रहे।
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