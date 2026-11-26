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सोनभद्र। जिले के 230 से अधिक विद्यालयों के बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने की पहल की गई है। बृहस्पतिवार को पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सोनभद्र में आयोजित फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल्स (एफ-4-एस) कार्यक्रम में विद्यालयों के प्रतिनिधियों को फुटबॉल वितरित किए गए। इसका उद्देश्य बच्चों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ अनुशासन, टीम भावना और स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि बीएसए मुकुल आनंद पांडेय, विद्यालय के प्राचार्य अंशुमान सिंह, राहुल सिंह और उप प्राचार्य यूसी शुक्ला ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। प्राचार्य अंशुमान सिंह ने कहा कि विद्यालय में फीफा के इस कार्यक्रम का आयोजन गर्व की बात है। खेल और संस्कृति शिक्षा के अभिन्न अंग हैं। इनके माध्यम से बच्चों में अनुशासन, टीम भावना और स्वस्थ जीवनशैली विकसित होती है। मुख्य अतिथि बीएसए मुकुल आनंद पांडेय ने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलों में भी सक्रिय भागीदारी करने और दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने का संदेश दिया।