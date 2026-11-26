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सोनभद्र/चुर्क। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के कुरा गांव के पास बृहस्पतिवार सुबह रेलवे ट्रैक किनारे एक नवजात बच्ची लावारिस हालत में मिली। बच्ची को पीले कपड़े में लपेटकर उपलों से ढक दिया गया था। उसके रोने की आवाज सुनकर पास की बस्ती की एक महिला मौके पर पहुंची। इसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम और डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची। टीम ने बच्ची को विधिक संरक्षण में लेकर मेडिकल कॉलेज स्थित एसएनसीयू में भर्ती कराया। चाइल्ड हेल्पलाइन के परियोजना समन्वयक मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि बच्ची का वजन करीब ढाई किलो है और उसका स्वास्थ्य सामान्य है। चिकित्सकों की निगरानी में उसकी देखभाल की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बच्ची का जन्म घर पर ही हुआ था। जन्म के करीब दो घंटे बाद उसे रेलवे ट्रैक किनारे छोड़ दिया गया। हालांकि, उसे वहां कौन और किन परिस्थितियों में छोड़ गया, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। दो-तीन दिन बाद बच्ची को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिले में एक सप्ताह के भीतर नवजात बच्ची के लावारिस मिलने की यह दूसरी घटना है। पिछले शुक्रवार को चोपन थाना क्षेत्र के सलखन में भी नवजात बच्ची झाड़ियों में मिली थी। उसे भी जन्म के करीब दो घंटे बाद छोड़ दिया गया था। फिलहाल वह एसएनसीयू से छुट्टी मिलने के बाद बाल कल्याण समिति के निर्देश पर शिशु गृह में रह रही है, जहां उसकी देखभाल की जा रही है।