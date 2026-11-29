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सोनभद्र। जिले के ग्रामीण अंचलों में लगाए गए स्वास्थ्य शिविरों में हर दसवां मरीज बीपी या शुगर से पीड़ित मिला। वहीं, हर दसवें मरीज में आंखों से जुड़ी कोई न कोई समस्या पाई गई। नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन (एनएमओ) काशी प्रांत की ओर से संत रविदास सीमांचल स्वास्थ्य सेवा यात्रा के तहत 21 स्थानों पर लगाए गए शिविरों में करीब 5000 ग्रामीणों की जांच कर उन्हें दवाएं उपलब्ध कराई गईं। शिविरों में मोतियाबिंद के भी कई मरीज मिले। उन्हें निशुल्क ऑपरेशन के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचकर नेत्र रोग विभाग में पंजीकरण कराने की सलाह दी गई। त्वचा रोग और फाइलेरिया से पीड़ित मरीज भी सामने आए। गंभीर लक्षण वाले और उच्चस्तरीय उपचार की जरूरत वाले मरीजों को आगे की जांच व इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। जरूरतमंद मरीजों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाने का प्रयास भी किया गया। शिविरों में 30 चिकित्सकों और 75 एमबीबीएस विद्यार्थियों ने मरीजों की जांच और उपचार किया। गौरीशंकर में मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रो. (डॉ.) आईजेन भट्टाचार्य, डॉ. मुक्ता सिंह और डॉ. राजेश ने सेवाएं दीं। सलखन में प्रांत सचिव डॉ. राजेश सिंह और एनएमओ आईएमएस बीएचयू यूनिट की अध्यक्ष डॉ. ममता ने मरीजों की जांच की। शिवद्वार में जिला संगठन मंत्री डॉ. अमित गुप्ता, अनपरा में डॉ. राहुल सिंह, भरहरी में सर्जन डॉ. प्रशांत शुक्ला, गुरमुरा में बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रशांत शुक्ला, मधुपुर में अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. विजय सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. दीप्ति, चुर्क में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सुनील गोंड, रामपुर में बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. एचपी सिंह, मारकुंडी में अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रमोद प्रजापति, चोपन में डॉ. एसके केसरी और डॉ. दीपिका केसरवानी, करमा में डॉ. सलील, गौरासिंहा गांव में श्वांस रोग विशेषज्ञ डॉ. नागेंद्र, पिपरी में डॉ. शिव और बीजपुर में सर्जन डॉ. विद्यानंद त्रिपाठी ने मरीजों का उपचार किया। अन्य चिकित्सकों, मेडिकल विद्यार्थियों और स्वयंसेवकों ने भी सहयोग किया। शिविरों में ग्रामीणों को चिकित्सकीय परामर्श के साथ स्वच्छता, संतुलित आहार, पोषण और रोगों से बचाव के उपायों की जानकारी भी दी गई।