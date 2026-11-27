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साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक डीके चौधरी ने तहरीर में बताया कि झारखंड के साहेबगंज जिले के मिर्जा चौकी निवासी मनीष कुमार शाह गिरोह का सरगना है, जबकि बिहार के बांका जिले के चंदना थाना क्षेत्र के गोपडीह निवासी रूपक कुमार राय इसका सक्रिय सदस्य है।दोनों अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अंतरजनपदीय और अंतरराज्यीय स्तर पर साइबर अपराध का नेटवर्क संचालित करते थे। गिरोह के निशाने पर मुख्य रूप से सेवानिवृत्त सरकारी और रेलवे कर्मचारी होते थे। आरोपी खुद को पेंशन विभाग का अधिकारी बताकर पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) के सत्यापन के नाम पर उनसे संपर्क करते थे। इसके बाद पीड़ितों को लिंक भेजकर मोबाइल में रिमोट एक्सेस एप इंस्टॉल कराते थे। ओटीपी हासिल करने के बाद इंटरनेट बैंकिंग के जरिये खातों से रकम निकालकर म्यूल खातों में स्थानांतरित कर देते थे। ठगी की रकम निकालने और पहचान छिपाने के लिए गिरोह के सदस्य कूटरचित दस्तावेज, छद्म नाम से लिए गए सिम कार्ड और वीपीएन (वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क) का इस्तेमाल करते थे। पुलिस के अनुसार, सरगना मनीष कुमार शाह अपराध की प्रकृति के हिसाब से गिरोह के सदस्यों को बदलता रहता था।प्रभारी निरीक्षक डीके चौधरी ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।