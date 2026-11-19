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सोनभद्र। अनपरा में औड़ी मोड़ के पास अनपरा-शक्तिनगर मार्ग किनारे संचालित चिटफंड कंपनी के कार्यालय की आड़ में बीजपुर के एक व्यक्ति से अच्छे मुनाफे का लालच देकर 5.75 लाख रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। परिपक्वता अवधि पूरी होने पर भुगतान मांगने पर कंपनी बंद होने की बात कहकर रकम लौटाने से इन्कार कर दिया गया। न्यायालय के आदेश पर अनपरा पुलिस ने इस मामले में दंपती के खिलाफ धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीजपुर थाना क्षेत्र के सिरसोती नकटू निवासी पंकज कुमार सिंह का आरोप है कि चेतवा निवासी आकाश कुमार सिंह और उनकी पत्नी श्वेता सिंह ने पूर्व परिचित होने का फायदा उठाया। दोनों उनके घर पहुंचे और श्वेता ने खुद को सिटी म्युचुअल बेनिफिट इंडिया लिमिटेड की अनपरा औड़ी मोड़ शाखा का एजेंट बताया। उन्होंने चार साल के लिए आरडी प्लान में निवेश करने का प्रस्ताव दिया। बताया कि इसमें हर महीने 10 हजार रुपये जमा करने पर चार साल बाद 6,10,800 रुपये मिलेंगे। पूर्व परिचित होने के कारण उनकी बात पर भरोसा कर पंकज ने 31 जुलाई 2021 से हर महीने 10 हजार रुपये जमा करना शुरू कर दिया। इसके बाद दो साल के लिए तीन साल की अवधि वाली फिक्स्ड डिपॉजिट योजना में भी निवेश कराया गया। इसकी परिपक्वता अवधि 11 अगस्त 2024 बताई गई और उस समय 2.81 लाख रुपये मिलने का भरोसा दिया गया। आरोप है कि इसके एवज में अलग-अलग तारीखों पर 3.65 लाख रुपये ऑनलाइन, 10 हजार रुपये नकद और दो लाख रुपये का चेक लेकर कुल 5.75 लाख रुपये जमा कराए गए। भुगतान की अवधि पूरी होने पर रकम मांगने पर टालमटोल की जाने लगी। लगातार दबाव बनाने पर कूटरचित रसीदें थमा दी गईं। बाद में कंपनी के अस्तित्व में नहीं होने की बात कहकर भुगतान से पल्ला झाड़ लिया गया। इसके बाद पीड़ित ने तीन अगस्त को न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय के निर्देश पर अनपरा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। अनपरा थानाध्यक्ष राजेश जी चौबे के मुताबिक, न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।