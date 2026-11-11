Sonebhadra News: सांड के दौड़ाने से बाइक अनियंत्रित, गिरकर युवक की मौत, साथी घायल

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मिर्जापुर जिले के मड़िहान थाना क्षेत्र के खुटारी गांव निवासी चंदन पुत्र छोटेलाल अपने साथी अशोक के साथ बुधवार शाम बाइक से बनरदेवा जा रहा था। रास्ते में एक सांड ने उनकी बाइक के पीछे दौड़ लगा दी। इससे घबराकर बाइक अनियंत्रित हो गई और दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।घटना की सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने एंबुलेंस की मदद से चंदन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोरावल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं, अशोक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि चंदन का विवाह बनरदेवा में तय हुआ था और वह वहीं जा रहा था। वह दो भाइयों में बड़ा था। प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।