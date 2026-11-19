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सोनभद्र। सर्दी की दस्तक के साथ सीने में दर्द और बेचैनी की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। दो दिन पहले शक्तिनगर थाने के एसआई की सीने में अचानक दर्द उठने के बाद मौत हो गई थी। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। सरकारी अस्पतालों के आंकड़ों के मुताबिक, महज सात माह में 3400 से अधिक लोग सीने में दर्द और बेचैनी की शिकायत लेकर पहुंचे। इनमें 47 मरीजों में हार्ट अटैक/स्ट्रोक की पुष्टि होने पर थ्रॉम्बोलाइसिस की प्रक्रिया के बाद वाराणसी रेफर किया गया। निजी अस्पतालों के आंकड़े शामिल होने पर यह संख्या और अधिक हो सकती है। आंकड़ों के अनुसार, इन दिनों मेडिसिन विभाग में पहुंचने वाले हर 100 मरीजों में 30 से 40 सांस और हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित मिल रहे हैं। वहीं, श्वांस रोग विभाग में पहुंचने वाले मरीजों की संख्या में भी 25 से 30 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जिले में कार्डियोलॉजिस्ट न होने के कारण स्टेमी के लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की मदद से ऐसे मरीजों की जांच और उपचार किया जा रहा है। गंभीर स्थिति में थ्रॉम्बोलाइसिस के बाद मरीजों को बीएचयू रेफर करना पड़ता है। पूरे जिले के आंकड़ों पर नजर डालें तो हर माह लगभग 500 मरीज दिल संबंधी शिकायत लेकर सरकारी अस्पतालों और डॉक्टरों के पास पहुंच रहे हैं। इनमें करीब 65 फीसदी मरीज मेडिकल कॉलेज में जांच करा रहे हैं। एक अप्रैल से 15 नवंबर तक के आंकड़ों के अनुसार, मेडिकल कॉलेज में दिल संबंधी शिकायत लेकर पहुंचे 2229 मरीजों की ईसीजी की गई। इनमें 46 मरीजों में हार्ट अटैक/स्ट्रोक की पुष्टि होने पर थ्रॉम्बोलाइसिस कर उन्हें वाराणसी रेफर किया गया। इसी अवधि में सीएचसी चोपन, सीएचसी घोरावल, सीएचसी म्योरपुर और संयुक्त चिकित्सालय डिबुलगंज, अनपरा में 1232 मरीज सीने में दर्द और बेचैनी की शिकायत लेकर पहुंचे। सभी की ईसीजी जांच की गई। चोपन में एक मरीज में दिल का दौरा पड़ने की पुष्टि हुई। उसे थ्रॉम्बोलाइसिस के बाद वाराणसी भेज दिया गया। हार्ट अटैक की स्थिति में जल्द से जल्द उपचार मिलना जरूरी है। लेकिन जागरूकता की कमी, रास्तों की दुर्गमता और मौसम की प्रतिकूलता के चलते मरीजों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने में ही दो से तीन घंटे लग जा रहे हैं। इससे उपचार में देरी हो रही है और हृदय की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है। मुख्यालय से वाराणसी की दूरी लगभग 100 किलोमीटर और म्योरपुर-अनपरा से करीब 200 किलोमीटर होने के कारण मरीजों को बेहतर उपचार के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इससे उपचार शुरू होने में और देरी होती है।