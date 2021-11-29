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महिलाओं ने तुलसी माता को साड़ी, चुनरी, चूड़ी, बिंदी और सिंदूर अर्पित किया। कर परिवार की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।इस अवसर पर कहीं रामायण पाठ तो कहीं भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन भी किया गया।लहरपुर के क्षेत्र के ग्राम केसरीगंज में समाजसेविका रेनू पांडे के आवास पर मंगलवार को तुलसी विवाह समारोह श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह पारंपरिक रीति-रिवाजों व विधि-विधान के साथ संपन्न कराया। इस दौरान माता तुलसी को दुल्हन की तरह लाल चुनरी, रंग-बिरंगे फूलों और आकर्षक आभूषणों से सजाकर भव्य शृंगार किया गया। वहीं भगवान शालिग्राम को भी सुंदर वस्त्रों और फूलों से सजाकर तुलसी माता के समीप स्थापित किया गया।महिलाओं ने मंगलगीत गाकर विवाह उत्सव की खुशियां मनाईं। इसके बाद भगवान विष्णु और माता तुलसी की आरती उतारकर श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली और मंगलमय जीवन की कामना की। इस अवसर पर रेनू पांडे, पूनम पटेल, सीमा शुक्ला, कंचन, ज्ञानेंद्र पांडे सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।