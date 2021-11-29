Sitapur News: हादसे में दम तोड़ने वाले दोनों दोस्तों का हुआ अंतिम संस्कार
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Tue, 24 Nov 2026 12:14 AM IST
विज्ञापन
सीतापुर। नेशनल हाईवे 30 पर रविवार रात सड़क हादसे में जान गंवाने वाले दोनों दोस्तों का सोमवार को अंतिम संस्कार किया गया। घटना के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। रामकोट के कुचकापुर ग्राम प्रशासक मनोज राठौर के बेटे शेखर राठौर (18) और उनके दोस्त नेरीकलां गांव निवासी आयुष जायसवाल (18) की रविवार रात सड़क हादसे में मौत हो गई थी।
परिजनों के अनुसार एलसिया पार्क के सामने अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव उनके गांव पहुंचा तो चीखपुकार मच गई। दोनों के शवों से उनके परिजन लिपट कर रो पड़े। हादसे में जान गंवाने वाले आयुष का अंतिम संस्कार भी कुचकापुर गांव के पास में ही किया गया है। दोनों को अलग-अलग स्थानों पर उनके परिजनों ने मुखाग्नि दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने भी गांव पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की हैं।
परिजनों के अनुसार शेखर दो भाई व दो बहनें हैं। वह इंटरमीडिएट के छात्र थे, शहर के एक विद्यालय में पढ़ाई करते थे। उनसे बड़ा एक भाई साहिल राठौर है। इसके अलावा दो छोटी बहनें सोनाली और अंशिका हैं। शेखर पढ़ाई में काफी तेज थे, इसके अलावा छोटे होने के चलते परिजन उनको अधिक लाड़ भी करते थे। घटना के बाद उनकी माता व पिता का रो-रो कर बुरा हाल है। इसके अलावा आयुष जायसवाल अपने दो भाइयों में सबसे छोटे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
परिजनों के अनुसार एलसिया पार्क के सामने अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव उनके गांव पहुंचा तो चीखपुकार मच गई। दोनों के शवों से उनके परिजन लिपट कर रो पड़े। हादसे में जान गंवाने वाले आयुष का अंतिम संस्कार भी कुचकापुर गांव के पास में ही किया गया है। दोनों को अलग-अलग स्थानों पर उनके परिजनों ने मुखाग्नि दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने भी गांव पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की हैं।
विज्ञापन
परिजनों के अनुसार शेखर दो भाई व दो बहनें हैं। वह इंटरमीडिएट के छात्र थे, शहर के एक विद्यालय में पढ़ाई करते थे। उनसे बड़ा एक भाई साहिल राठौर है। इसके अलावा दो छोटी बहनें सोनाली और अंशिका हैं। शेखर पढ़ाई में काफी तेज थे, इसके अलावा छोटे होने के चलते परिजन उनको अधिक लाड़ भी करते थे। घटना के बाद उनकी माता व पिता का रो-रो कर बुरा हाल है। इसके अलावा आयुष जायसवाल अपने दो भाइयों में सबसे छोटे थे।
विज्ञापन