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परिजनों के अनुसार एलसिया पार्क के सामने अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव उनके गांव पहुंचा तो चीखपुकार मच गई। दोनों के शवों से उनके परिजन लिपट कर रो पड़े। हादसे में जान गंवाने वाले आयुष का अंतिम संस्कार भी कुचकापुर गांव के पास में ही किया गया है। दोनों को अलग-अलग स्थानों पर उनके परिजनों ने मुखाग्नि दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने भी गांव पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की हैं।परिजनों के अनुसार शेखर दो भाई व दो बहनें हैं। वह इंटरमीडिएट के छात्र थे, शहर के एक विद्यालय में पढ़ाई करते थे। उनसे बड़ा एक भाई साहिल राठौर है। इसके अलावा दो छोटी बहनें सोनाली और अंशिका हैं। शेखर पढ़ाई में काफी तेज थे, इसके अलावा छोटे होने के चलते परिजन उनको अधिक लाड़ भी करते थे। घटना के बाद उनकी माता व पिता का रो-रो कर बुरा हाल है। इसके अलावा आयुष जायसवाल अपने दो भाइयों में सबसे छोटे थे।