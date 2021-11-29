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बृहस्पतिवार देर रात जब भाई-बहन के शव विक्रमपुर गांव पहुंचे तो घर में चीख-पुकार मच गई। मां कभी बेटे को याद कर बिलखती तो कभी बेटी का नाम लेकर बदहवास हो जाती। उसकी जुबां से बस यही निकल रहा था कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया।संदना के विक्रमपुर गांव निवासी रामप्रकाश के परिवार में बेटा विकास (20), बेटी सोनम (22) और छोटी बेटी शिवानी (10) थीं। विकास परिवार का इकलौते पुत्र थे। वह पिता के काम में हाथ बंटाने के साथ ही शादियों में फोटोग्राफी का काम करते थे। इसके अलावा वह बीएससी की पढ़ाई कर रहे थे। परिवार को उनसे काफी उम्मीदें थीं और माता-पिता उन्हें अपने बुढ़ापे का सहारा मानते थे। इस संबंध में सीओ विशाल गुप्ता ने बताया कि इस मामले में परिजनों की तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराने का इंतजार किया जा रहा है। प्राथमिकी दर्ज होने पर बस चालक के खिलाफ कार्रवाई तय की जाएगी।बृहस्पतिवार को विकास और उनकी बहन सोनम की मिश्रिख में परीक्षा थी। दोनों भाई-बहन मोटरसाइकिल से परीक्षा देने के लिए घर से निकले थे। उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। लौली पुलिया के पास मिश्रिख की ओर से सिधौली जा रही एक निजी बस और उनकी बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों की मौत हो गई थी।घर से भाई-बहन की अर्थियां एक साथ उठीं तो पूरा गांव गमगीन हो गया। अपने कलेजे के टुकड़ों को अंतिम विदाई देते माता-पिता का दर्द देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भर आईं। पिता रामप्रकाश अपने जवान बेटे और बेटी को खोने के गम में बेसुध नजर आए। परिवार की सबसे छोटी बेटी शिवानी के सिर से भी भाई और बहन का साया उठ गया। शुक्रवार को गमगीन माहौल में दोनों भाई-बहन की अलग-अलग चिताएं तैयार कर उनका अंतिम संस्कार किया गया।