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जिले में करीब 10 लाख जॉबकार्ड धारक हैं, जिनमें वर्तमान में आठ लाख सक्रिय हैं। अभियान के तहत अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सोमवार को डीसी मनरेगा चंदन देव पांडेय ने लहरपुर के ग्राम गणेशपुर नेवादा पहुंचकर कार्यस्थल का निरीक्षण किया। यहां माइनर की सफाई का काम कराया जा रहा है। उन्होंने श्रमिकों से बातचीत कर कार्य की जानकारी ली और विभागीय अधिकारियों को अभियान में अधिक से अधिक मानव दिवस सृजित करने के निर्देश दिए। डीसी मनरेगा ने बताया कि तय लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी की जिम्मेदारी तय की गई है। रोजगार सेवकों से वार्ता कर उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है।मांगें पूरी न होने तक काम से विरत रहने की चेतावनी : विशेष रोजगार अभियान के पहले ही दिन ग्राम रोजगार सेवकों ने अपनी मांगों की उपेक्षा को लेकर नाराजगी जताई। जिलाध्यक्ष संतोष शुक्ला के नेतृत्व में रोजगार सेवकों ने डीसी मनरेगा चंदन देव पांडेय को ज्ञापन सौंपा। इसमें मानदेय बढ़ाने, कैशलेस चिकित्सा सुविधा सहित अन्य मांगें उठाई गईं। रोजगार सेवकों ने मांगें पूरी न होने तक कार्य से विरत रहने की चेतावनी दी है। ऐसे में आठ दिनों तक चलने वाले विशेष रोजगार अभियान के सामने चुनौती खड़ी हो सकती है। यदि रोजगार सेवक कार्य से विरत रहते हैं तो श्रमिकों को काम उपलब्ध कराने और निर्धारित मानव दिवस का लक्ष्य हासिल करने की प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका है। (संवाद)