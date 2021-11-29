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अभियोजन के अनुसार, पीड़िता की मां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी की तबीयत खराब रहती थी। इसी का फायदा उठाकर सलमान और उसका साथी साजन उर्फ अहमद झाड़-फूंक के बहाने उनके घर पहुंचे। आरोप है कि 12 अक्तूबर 2026 की रात दोनों पीड़िता और उसकी मां को गांव के बाहर ले गए। वहां मां को कुछ दूरी पर खड़ा कर दिया गया और किशोरी को अलग ले जाकर उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया गया। आरोप है कि विरोध करने पर पीड़िता का मुंह दबाया गया और घटना की जानकारी किसी को देने पर उसे तथा उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी गई। घर पहुंचने के बाद किशोरी ने अपनी मां को पूरी घटना बताई, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी और आरोपियों को जेल भेज दिया था। (संवाद)

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सीतापुर। बिसवां में नाबालिग किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के गंभीर मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-5 ने आरोपी सलमान और साजन की जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायालय ने मामले के तथ्यों, पीड़िता के बयानों और अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने का पर्याप्त आधार नहीं पाया।