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इस मौके पर प्राचार्य ने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में खेलकूद की अहम भूमिका है। खेल केवल शारीरिक स्वास्थ्य और फिटनेस को बेहतर नहीं बनाते, बल्कि अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता, आपसी सहयोग और आत्मविश्वास जैसे गुणों का भी विकास करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से पढ़ाई के साथ खेल गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि नवनिर्मित वॉलीबॉल कोर्ट विद्यार्थियों को अपनी खेल प्रतिभा निखारने के साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी करने का अवसर प्रदान करेगा। महाविद्यालय का प्रयास है कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। कार्यक्रम में डॉ. प्रदीप कुमार, डॉ. हेमंत कुमार, डॉ. शिल्पी शर्मा, डॉ. यामिनी शुक्ला, डॉ. पवन आदि उपस्थित रहे।

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सीतापुर। आरएमपी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बुधवार को खेल समिति के सहयोग से नवनिर्मित वॉलीबॉल कोर्ट का उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. रजनीकांत श्रीवास्तव ने किया। कोर्ट के निर्माण से महाविद्यालय के विद्यार्थियों को खेल प्रतिभा निखारने और अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी।