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अटरिया के नीलगांव निवासी नफीस ने अपनी पत्नी रोशन जहां (35) को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल में भर्ती कराया था। प्रसव के बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी। आरोप है कि अप्रशिक्षित सहायिकाओं ने इंजेक्शन लगाए जिसके बाद भी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। बुधवार सुबह करीब चार बजे प्रसूता ने दम तोड़ दिया था।इससे आक्रोशित परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन देकर पीड़ितों को शांत कराया थ। वहीं, सीएमओ डॉ. सुखरंजन समद्दर ने जांच टीम बनाकर दो दिन के अंदर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। बृहस्पतिवार को जांच टीम में शामिल एसीएमओ डॉ. विकास मिश्रा, महिला सर्जन डॉ. अमृता त्रिपाठी व सीएचसी अधीक्षक डॉ. आनंद सिंह ने अस्पताल पहुंचकर जांच करने के बाद अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों व स्टॉफ के बयान दर्ज किए। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिजनों के बयान दर्ज नहीं हो पाए हैं।