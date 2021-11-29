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प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को पुरस्कार और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं, सभी प्रतिभागियों को भी प्रमाणपत्र व पुरस्कार प्रदान किए गए। आयोजकों ने छात्राओं के लिए आवश्यक सामग्री और भोजन की व्यवस्था भी की। कार्यक्रम की जानकारी अनु सक्सेना ने दी। संचालन संतोषी गुप्ता ने किया। निर्णायक मंडल में अभिनव श्रीवास्तव, अंशिका सिंह व प्रमिला सिंह शामिल रहीं। समापन अवसर पर नगर अध्यक्ष व जिला उपाध्यक्ष रत्नेश कुमार मिश्र ने अतिथियों, सहयोगियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से बालिकाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का बेहतर मंच मिलता है।

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सीतापुर। महक संस्था सीतापुर के तत्वावधान में जेल रोड स्थित नगर के यूआरसी केंद्र पर मंगलवार को बालिकाओं की प्रतिभा निखारने के उद्देश्य से विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एसबीआई मुख्य शाखा के चीफ मैनेजर दीपक कुमार मलिक व जूनियर मैनेजर रूपाली ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कार्यक्रम में प्राथमिक व जूनियर स्तर की छात्राओं के लिए चित्रकला, रंगोली, भाषण, मेहंदी, नींबू दौड़, म्यूजिकल चेयर और क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों की छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा और हुनर का प्रदर्शन किया।