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मंचन में दिखाया गया कि यमुना नदी में रहने वाले विषैले कालिया नाग के विष से नदी का जल जहरीला हो गया था। उसके प्रभाव से गाय-बछड़े और ग्वाल-बाल पानी पीकर बेहोश हो जाते थे। यह देखकर भगवान श्रीकृष्ण यमुना में कूद पड़े और कालिया नाग से युद्ध करने लगे। अंत में श्रीकृष्ण कालिया नाग के फनों पर चढ़कर नृत्य करने लगे। यह दृश्य देखते ही श्रद्धालु जयकारे लगाने लगे। वहीं, कालिया नाग की पत्नियों द्वारा भगवान श्रीकृष्ण से क्षमा याचना करने और कालिया नाग को यमुना छोड़कर जाने का आदेश देने का दृश्य भी आकर्षण का केंद्र रहा। दर्शकों ने इस प्रसंग का आनंद लिया।रासलीला देखने के लिए नगर सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। छोटे-छोटे बच्चे भी श्रीकृष्ण की लीलाओं को उत्सुकता से देखते नजर आए। देर रात तक दर्शक पंडाल में डटे रहे। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष गफ्फार खान, नरेश कुमार, संजय, रविंद्र सिंह, वहाब खान सहित अन्य लोग मौजूद रहे।