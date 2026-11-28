Sitapur News: रासलीला में कालिया नाग मर्दन का मंचन देख हुए भावविभोर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Sat, 28 Nov 2026 12:22 AM IST
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हरगांव। सूर्यकुंड तीर्थ स्थल मेला मैदान में चल रहे कार्तिक पूर्णिमा मेला महोत्सव में बृहस्पतिवार रात रासलीला के दौरान भगवान श्रीकृष्ण की कालिया नाग मर्दन लीला का भव्य मंचन किया गया। कलाकारों की शानदार प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। श्रीकृष्ण की लीला के दौरान पूरा मेला मैदान जय कन्हैया लाल की और हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गूंज उठा।
मंचन में दिखाया गया कि यमुना नदी में रहने वाले विषैले कालिया नाग के विष से नदी का जल जहरीला हो गया था। उसके प्रभाव से गाय-बछड़े और ग्वाल-बाल पानी पीकर बेहोश हो जाते थे। यह देखकर भगवान श्रीकृष्ण यमुना में कूद पड़े और कालिया नाग से युद्ध करने लगे। अंत में श्रीकृष्ण कालिया नाग के फनों पर चढ़कर नृत्य करने लगे। यह दृश्य देखते ही श्रद्धालु जयकारे लगाने लगे। वहीं, कालिया नाग की पत्नियों द्वारा भगवान श्रीकृष्ण से क्षमा याचना करने और कालिया नाग को यमुना छोड़कर जाने का आदेश देने का दृश्य भी आकर्षण का केंद्र रहा। दर्शकों ने इस प्रसंग का आनंद लिया।
रासलीला देखने के लिए नगर सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। छोटे-छोटे बच्चे भी श्रीकृष्ण की लीलाओं को उत्सुकता से देखते नजर आए। देर रात तक दर्शक पंडाल में डटे रहे। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष गफ्फार खान, नरेश कुमार, संजय, रविंद्र सिंह, वहाब खान सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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मंचन में दिखाया गया कि यमुना नदी में रहने वाले विषैले कालिया नाग के विष से नदी का जल जहरीला हो गया था। उसके प्रभाव से गाय-बछड़े और ग्वाल-बाल पानी पीकर बेहोश हो जाते थे। यह देखकर भगवान श्रीकृष्ण यमुना में कूद पड़े और कालिया नाग से युद्ध करने लगे। अंत में श्रीकृष्ण कालिया नाग के फनों पर चढ़कर नृत्य करने लगे। यह दृश्य देखते ही श्रद्धालु जयकारे लगाने लगे। वहीं, कालिया नाग की पत्नियों द्वारा भगवान श्रीकृष्ण से क्षमा याचना करने और कालिया नाग को यमुना छोड़कर जाने का आदेश देने का दृश्य भी आकर्षण का केंद्र रहा। दर्शकों ने इस प्रसंग का आनंद लिया।
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रासलीला देखने के लिए नगर सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। छोटे-छोटे बच्चे भी श्रीकृष्ण की लीलाओं को उत्सुकता से देखते नजर आए। देर रात तक दर्शक पंडाल में डटे रहे। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष गफ्फार खान, नरेश कुमार, संजय, रविंद्र सिंह, वहाब खान सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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