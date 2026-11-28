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बालक की मौत से परिवार में चीख-पुकार मच गई। जलालपुर निवासी नेतराम (9) बृहस्पतिवार को घर की छत पर खेल रहा था। इसी दौरान वहां पहुंचे लंगूर ने उसे डराना शुरू कर दिया। इससे घबराकर वह छत से नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरने से बालक गंभीर रूप से घायल हो गया।परिजन उसे निजी अस्पताल ले कर पहुंचे, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने लखनऊ भेज दिया। परिजनों के अनुसार, वहां उपचार नहीं हो सका और वह बच्चे को वापस घर वापस ले आए। कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। रेंजर सीतापुर सुयश श्रीवास्तव ने बताया कि बच्चे को फेंके जाने की सूचना पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। गांव में कांबिंग की गई और लंगूर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगवाया गया है। फिलहाल गांव में लंगूर दिख नहीं रहा है।