विज्ञापन

गोंडा देवरिया निवासी रामविलास (28) और नन्हू उर्फ राजकुमार (26) रविवार को रणधीर और रिंकू के साथ ऑटो से मुंबई जाने के लिए बाराबंकी रेलवे स्टेशन जा रहे थे। शाम करीब छह बजे देवा कस्बे में सामने से आ रही पिकअप से टेंपो की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में रामविलास और नन्हू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रणधीर और रिंकू गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों का सीएचसी देवा में इलाज चल रहा है। डॉक्टर उनकी हालत खतरे से बाहर बता रहे हैं।रामविलास अपने पीछे पत्नी राजमती और तीन मासूम बच्चों अंकुश (5), संजना (4) और भोलू (8) को छोड़ गए हैं। परिवार के पास महज डेढ़ बीघा जमीन है। रामविलास टाइल लगाने का काम कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनकी पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। जिस पिता के सहारे तीनों बच्चों का भविष्य टिका था, अब वे हमेशा के लिए उनसे दूर हो गए। वहीं, नन्हू उर्फ राजकुमार अविवाहित थे। उनके माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका है। बड़े भाई और अन्य रिश्तेदारों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक, दोनों युवक पहले भी मुंबई में मजदूरी करने जा चुके थे और इस बार पांचवीं बार काम की तलाश में निकले थे।