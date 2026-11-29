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आशीष चौधरी ने आरोप लगाया कि 31 अगस्त को उनकी पत्नी के प्रसव ऑपरेशन के दौरान उनसे छह हजार रुपये मांगे गए। दो हजार रुपये कम होने पर उनकी पत्नी को बाहर कर दिया गया और पूरे छह हजार रुपये मिलने के बाद ही ऑपरेशन किया गया। इसके अलावा सामने स्थित मेडिकल स्टोर से तीन हजार रुपये की दवाइयां भी मंगवाई गईं।आशीष के मुताबिक, उन्होंने डीएम, सीएमओ और मुख्यमंत्री को शपथ पत्र के साथ रजिस्ट्री से तीन बार शिकायत भेजी थी। उनका दावा है कि जांच में अस्पताल अधीक्षक दोषी पाए गए और सीएमओ ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने अधीक्षक को निलंबित करने की मांग की। साथ ही आरोप लगाया कि उनके धरने के विरोध में अधीक्षक के कहने पर डॉक्टर और स्टाफ भी धरने पर बैठ गए।वहीं, चिकित्सक डॉ. सफीना ने आरोप लगाया कि आशीष चौधरी अपने समर्थकों के साथ अस्पताल पहुंचकर प्रशासन और महिला कर्मचारियों के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी कर रहे थे। इससे महिला कर्मचारियों को अपमानित और मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस हुआ। इसी के विरोध में उन्होंने गेट पर धरना दिया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया। करीब दो घंटे बाद पुलिस ने आशीष चौधरी को परिसर से बाहर करवाया, जिसके बाद अस्पताल में स्थिति सामान्य हुई।ऑडियो भी वायरलधरने प्रदर्शन के बीच आशीष की ओर से एक ऑडियो क्लिप भी वायरल की गई जिसमें सीएचसी अधीक्षक से बातचीत होने की बात कही जा रही है। इसमें ऑपरेशन से प्रसव के लिए पांच हजार रुपये की बातचीत हो रही है। हालांकि संवाद न्यूज एजेंसी वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करती है।वर्जनबाहर से आए लोग अस्पताल प्रशासन और स्टाफ के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, जिससे अस्पताल का कार्य प्रभावित हो रहा था और असुविधा हो रही थी। जो भी आरोप लगाए गए हैं, उनके लिए जांच टीम का गठन किया जा चुका है और सक्षम अधिकारियों ने जांच कर अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है।- डॉ. आशीष सिंह, अधीक्षक सीएचसी महमूदाबाद