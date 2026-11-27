यूपी के सीतापुर में बदमाशों के हौसले बुलंद दिख रहे हैं। शुक्रवार शाम रामकोट कस्बा के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने सराफा व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने पहले व्यापारी की बाइक को ओवरटेक किया और फिर उसे गिरा दिया। इसके बाद बाइक की डिग्गी में रखी 200 ग्राम चांदी और सात हजार रुपये नकद लेकर फरार हो गए। लूटी गई संपत्ति की कुल कीमत करीब 40 हजार रुपये बताई गई है।

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मौके पर पहुंचे एएसपी, चार टीमें गठित

जानकारी के मुताबिक, कुतुबनगर स्थित महालक्ष्मी ज्वेलर्स के मालिक सर्वेश शुक्रवार शाम दुकान बंद कर बाइक से रोटी गोदाम स्थित अपने घर जा रहे थे। वह रामकोट कस्बा के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से आए बाइक सवार दो बदमाशों ने उन्हें ओवरटेक कर रोकने की कोशिश की। इस दौरान उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई।व्यापारी के संभलने से पहले ही बदमाश बाइक की डिग्गी में रखा सामान निकालकर फरार हो गए। डिग्गी में 200 ग्राम चांदी और सात हजार रुपये नकद रखे थे। वारदात के बाद व्यापारी ने घटना की सूचना पुलिस को दी।

सराफा व्यापारी से लूट की सूचना मिलते ही एएसपी उत्तरी आलोक सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने मौके का निरीक्षण किया और पीड़ित व्यापारी से घटना के संबंध में जानकारी लेकर बयान दर्ज किए।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

एएसपी आलोक सिंह ने बताया कि बदमाशों की गिरफ्तारी और घटना के खुलासे के लिए चार पुलिस टीमें गठित की गई हैं। घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। बदमाशों के हुलिये के आधार पर भी उनकी तलाश की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है।