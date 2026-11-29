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शनिवार को गायत्री शक्तिपीठ तंबौर और प्रज्ञापीठ समोलिया लालपुर बाजार में गोष्ठियां आयोजित की गईं। इनमें जरवल में होने वाले महायज्ञ के आयोजन, तैयारियों और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के जयप्रकाश वर्मा, बनारस जोन प्रभारी मान सिंह, जिला मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी गंगासागर वर्मा, जिला समन्वयक रामनेश वर्मा और संजय रस्तोगी मौजूद रहे।जिला गायत्री परिवार के मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि महायज्ञ के लिए 13 दिसंबर को भूमि पूजन किया जाएगा। 23 जनवरी को भव्य शोभायात्रा और कलश यात्रा के साथ यज्ञ का शुभारंभ होगा। आयोजन की तैयारियों के तहत पांच दिसंबर से 22 जनवरी तक सीतापुर और लखीमपुर के कार्यकर्ताओं की ओर से व्यवस्थाएं संभाली जाएंगी। यज्ञ के दौरान स्वच्छता संबंधी जिम्मेदारी भी दोनों जिलों के कार्यकर्ताओं को दी जाएगी।उन्होंने बताया कि आयोजन के प्रचार-प्रसार के लिए गांवों में गोष्ठियां की जा रही हैं। 108 गांवों में कलश स्थापना के माध्यम से लोगों को महायज्ञ से जोड़ने का प्रयास किया गया है।