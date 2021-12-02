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टीम ने अस्पताल पर नोटिस चस्पा कर दिया। वहीं, पीड़ित परिवार की ओर से अब तक न तो कोई शिकायत दी गई है और न ही कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है।जानकारी के अनुसार, गोल्हौरा क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन लेकर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि प्रसव से पहले महिला को इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। हालत गंभीर होने पर अस्पताल संचालक और परिजन उसे इलाज के लिए जिला मुख्यालय स्थित एक अस्पताल ले गए लेकिन तब तक प्रसूता और नवजात की मौत हो चुकी थी।प्रकरण की जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया। नोडल अधिकारी नैदानिक डॉ. आशीष अग्रहरि टीम के साथ संबंधित अस्पताल पहुंचे तो वहां ताला लटका मिला। इसके बाद टीम ने अस्पताल पर नोटिस चस्पा कर दिया। टीम के पहुंचने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।हालांकि, इस मामले में पीड़ित परिवार की ओर से स्वास्थ्य विभाग को कोई लिखित या मौखिक शिकायत नहीं दी गई है। न ही परिवार का कोई सदस्य अधिकारियों से मिला है। क्षेत्र में चर्चा है कि घटना के बाद अस्पताल संचालक और पीड़ित परिवार के बीच समझौते की बात चल रही थी। इसी वजह से अब तक कोई शिकायत नहीं की गई है।इस संबंध में नोडल अधिकारी नैदानिक डॉ. आशीष अग्रहरि ने बताया कि सोशल मीडिया पर जानकारी मिलने के बाद टीम के साथ अस्पताल पहुंचे थे। वहां ताला लगा मिला, जिसके बाद नोटिस चस्पा कर दिया गया। अभी तक पीड़ित परिवार न तो उनसे मिला है और न ही कोई शिकायती पत्र दिया है। शिकायत मिलने के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की जा सकेगी।क