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मंचन के दौरान लंका में भगवान श्रीराम की सेना और रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध दिखाया गया। इसी बीच मेघनाद ने अपनी मायावी शक्ति से लक्ष्मण पर शक्तिबाण चला दिया। बाण लगते ही लक्ष्मण मूर्छित होकर रणभूमि में गिर पड़े। भाई की यह दशा देखकर श्रीराम व्याकुल हो उठे। पूरी वानर सेना में चिंता छा गई।इसके बाद वैद्य सुषेण को बुलाया गया। उन्होंने लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी लाने की सलाह दी। यह जिम्मेदारी हनुमान को सौंपी गई। हनुमान संजीवनी की पहचान न कर पाने पर पूरा पर्वत ही उठाकर लंका पहुंच गए। वैद्य सुषेण के उपचार से लक्ष्मण की मूर्छा दूर हुई तो श्रीराम सहित पूरी सेना में खुशी छा गई।इसके बाद युद्ध फिर शुरू हुआ। लक्ष्मण और मेघनाद के बीच भीषण संग्राम हुआ। अंत में लक्ष्मण ने मेघनाद का वध कर दिया। इसकी सूचना लंका पहुंचने पर रावण शोक और क्रोध से भर उठा। इस प्रसंग के मंचन के दौरान रामलीला परिसर जय श्रीराम के जयघोष से गूंज उठा।