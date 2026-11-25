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- मददगार राह-वीर को 25 हजार रुपये तक पुरस्कारसिद्धार्थनगर। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को अब इलाज के लिए पैसों की चिंता नहीं करनी होगी। पीएम-राहत योजना के तहत पात्र घायलों को डेढ़ लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार मिलेगा। यह सुविधा दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिन तक उपलब्ध होगी। वहीं, घायल की जान बचाने में मदद करने वाले राह-वीर को 25 हजार रुपये तक पुरस्कार दिया जाएगा।सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) संजय कुमार सिंह ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत यह योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना के बाद गोल्डन ऑवर में घायल व्यक्ति को तत्काल उपचार उपलब्ध कराकर उसकी जान बचाना है।उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना होने पर आम नागरिक घायल व्यक्ति को नजदीकी नामित अस्पताल पहुंचाने में मदद करें। जरूरत पड़ने पर आपातकालीन सेवा 112 पर भी सूचना दें, ताकि घायल को समय से उपचार मिल सके।एआरटीओ ने बताया कि दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए राह-वीर (गुड समैरिटन) योजना भी संचालित है। इसके तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए मदद करने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपये तक पुरस्कार देने का प्रावधान है।उन्होंने वाहन चालकों और आम नागरिकों से अपील की कि सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद के लिए आगे आएं। समय पर उपचार मिलने से किसी की जान बचाई जा सकती है।