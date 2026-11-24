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- ग्राम सचिव पर मनरेगा श्रमिकों की हाजिरी लगाने का आरोप, कार्रवाई की चेतावनीडुमरियागंज। आठ माह से मानदेय नहीं मिलने और ईपीएफ संबंधी समस्याओं से नाराज ग्राम रोजगार सेवक 21 से 30 नवंबर तक चल रहे विशेष रोजगार सृजन सप्ताह के दौरान कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर हैं। मंगलवार को डुमरियागंज ब्लॉक मुख्यालय पर रोजगार सेवकों ने बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाई और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया।रोजगार सेवकों का कहना है कि उन्हें मात्र 7728 रुपये मानदेय मिलता है, वह भी पिछले आठ माह से लंबित है। इससे बच्चों की स्कूल फीस, बुजुर्ग माता-पिता के इलाज और परिवार के भरण-पोषण में परेशानी हो रही है।जिला संरक्षक राजेश चतुर्वेदी के नेतृत्व में रोजगार सेवकों ने ग्राम सचिव अंकित त्रिपाठी पर एक ग्राम पंचायत में स्वयं मनरेगा श्रमिकों की हाजिरी लगाने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह की गतिविधियां बंद नहीं हुईं तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।हड़ताल को डुमरियागंज ग्राम प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप पांडेय ने भी समर्थन दिया है। रोजगार सेवकों ने दावा किया कि ग्राम प्रधानों के साथ लेखा सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर और तकनीकी सहायकों का भी उन्हें समर्थन मिल रहा है।प्रदर्शन में ब्लॉक अध्यक्ष कुलदीप सोनी, उपाध्यक्ष मनोज सिद्धार्थ, महामंत्री प्रदीप चौधरी, कोषाध्यक्ष जुनैद अहमद, मीडिया प्रभारी मोहम्मद शाहिद, बाबुल्लाह आदि रोजगार सेवक मौजूद रहे।