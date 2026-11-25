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शाहपुर। डुमरियागंज नगर के आजाद नगर वार्ड में चल रही सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के चौथे दिन मंगलवार रात भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भावविभोर हो गए। कथावाचक पंडित आलोकानंद ने देवकी-वसुदेव की पीड़ा, कंस के अत्याचार और भगवान श्रीकृष्ण के धरती पर अवतरण की कथा का विस्तार से वर्णन किया। इस दौरान कथा पंडाल श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहा।कथावाचक ने कहा कि जब-जब धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब-तब भगवान किसी-न-किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की स्थापना करते हैं। उन्होंने मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों और देवकी-वसुदेव को कारागार में दी गई यातनाओं का वर्णन किया। कथा के दौरान भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का प्रसंग आते ही श्रद्धालु उत्साहित हो उठे। पूरा पंडाल ''''नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की'''' के जयकारों से गूंज उठा।इस अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप की आकर्षक झांकी भी प्रस्तुत की गई। श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से भगवान के दर्शन किए। कार्यक्रम में मुख्य यजमान विजय कुमार सोनी, मधुसूदन अग्रहरि, रुपेश सोनी, विमल सोनी, रानू पांडेय सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।