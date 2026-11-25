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सिद्धार्थनगर। मिशन शक्ति फेज-6 अभियान के तहत बृहस्पतिवार को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने स्कूलों और गांवों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान छात्राओं, महिलाओं और बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही साइबर अपराध से बचाव, नए आपराधिक कानूनों और शासन की ओर से संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।गोल्हौरा थाना की मिशन शक्ति टीम ने बरदहा स्थित जवाहर लाल पब्लिक स्कूल में छात्र-छात्राओं को जागरूक किया। प्रभारी निरीक्षक शेषमणि पांडेय के निर्देशन में एंटी रोमियो चेकिंग भी की गई। टीम में उपनिरीक्षक दीनदयाल सिंह, कांस्टेबल मनीष वर्मा और महिला कांस्टेबल बबिता सिंह शामिल रहीं।कठेला समयमाता थाना पुलिस ने बेलबनवा स्थित स्कूल में जन चौपाल लगाकर महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा संबंधी जानकारी दी। वहीं, ढेबरुआ थाना की मिशन शक्ति टीम ने स्वतंत्रता सेनानी उदय सिंह बालिका इंटर कॉलेज में छात्राओं को महिला अपराध, दहेज उत्पीड़न और साइबर अपराध से बचाव के उपाय बताए। नए आपराधिक कानूनों की जानकारी देने के साथ हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से सहायता लेने के लिए प्रेरित किया।जोगिया उदयपुर थाना पुलिस ने ग्राम सजनी में महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया। टीम ने महिला सुरक्षा, एंटी रोमियो अभियान और साइबर अपराध से बचाव के बारे में जानकारी दी। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में बताया।कोतवाली लोटन की मिशन शक्ति टीम ने भुसौला माफी स्थित रामप्रकाश सुभाषचंद्र इंटर कॉलेज में छात्राओं को महिला सशक्तिकरण और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। टीम ने महिला संबंधी अपराधों से बचाव, सरकारी योजनाओं और हेल्पलाइन नंबरों के उपयोग की जानकारी दी।वहीं, भवानीगंज पुलिस की मिशन शक्ति टीम ने डुमरियागंज क्षेत्र के ग्राम श्यामपुर में महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया। इस दौरान महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपनिरीक्षक नेबूलाल राना, कांस्टेबल कयूम अंसारी, शुभम कुमार और महिला कांस्टेबल प्रियंका यादव मौजूद रहीं।पुलिस टीमों ने महिलाओं और छात्राओं को आपात स्थिति में 1090, 112, 181 और 1098 सहित अन्य हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही जीरो एफआईआर और ई-एफआईआर की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी।