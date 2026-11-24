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ग्रामीणों के अनुसार, मोल्हू अपने छोटे भाई कृष्णा के साथ गोल्हौरा थाना क्षेत्र के पिपरी गांव स्थित अपनी ससुराल गया था। वहां ससुराल पक्ष का खेत है। खेत से पानी निकालने के बाद दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। सोमवार देर रात भिलौरी के पास राम अवतार स्कूल के सामने बने ब्रेकर पर बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसे में दोनों भाई घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटवा पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मोल्हू को मृत घोषित कर दिया। कृष्णा की हालत में सुधार होने पर उसे घर भेज दिया गया। मोल्हू के परिवार में मां, पत्नी बीना देवी और पांच बेटियां हैं। इनमें अमृता (11), इमजा (9), अंकिता (7), अनुष्का (5) और चार माह की अंशिका शामिल हैं। मोल्हू दो भाइयों में बड़ा था।पिता की कई वर्ष पहले मौत हो चुकी है। छोटा भाई अभी बढ़ईगीरी का काम सीख रहा है। मोल्हू गांव में बढ़ईगीरी करके परिवार का भरण-पोषण करता था। उसकी मौत के बाद पत्नी और पांच बेटियों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। चार माह की मासूम अंशिका को तो यह भी नहीं पता कि उसके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया है।