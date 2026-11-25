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पथरा। कोतवाली क्षेत्र के मिठवल चौराहे के पास बुधवार दोपहर बाद ट्रक और बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी पहचान दयाराम (33) पुत्र राजेंद्र, निवासी रानी भानपुर, थाना भवानीगंज के रूप में हुई है।जानकारी के अनुसार, दयाराम अपने एक रिश्तेदार की तबीयत खराब होने की सूचना मिलने पर बाइक से जा रहा था। मिठवल चौराहे से आगे बांसी की ओर से डुमरियागंज जा रहे ट्रक से उसकी बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया।हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस की मदद से उसे 50 शैय्या युक्त अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।