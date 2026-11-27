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सीएचसी अधीक्षक शैलेन्द्रमणि ओझा ने आशा कार्यकर्ताओं को योग्य दंपतियों के घर जाकर महिलाओं की अंतिम मासिक धर्म तिथि की जानकारी अपडेट करने और गर्भावस्था का पता चलते ही पंजीकरण कराने को कहा। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को फोलिक एसिड की गोलियां उपलब्ध कराने और परिवार नियोजन के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। साथ ही दो दिसंबर को प्रस्तावित महिला नसबंदी शिविर में योग्य महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया।उन्होंने कहा कि छह से 59 माह तक के बच्चों को आयरन सिरप उपलब्ध कराया जाए और अभिभावकों को इसकी निर्धारित खुराक के बारे में जानकारी दी जाए। एएनएम को प्रत्येक गर्भवती महिला की कम से कम चार प्रसव पूर्व जांच कराने और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत स्वास्थ्य परीक्षण के लिए प्रेरित करने को कहा। इससे उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की समय से पहचान कर जच्चा-बच्चा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।एचईओ राजीव त्रिपाठी और बीसीपीएम मेराज अहमद ने बताया कि नवजात शिशु देखभाल कार्यक्रम के तहत प्रसव के बाद 42 दिनों के भीतर आशा कार्यकर्ताओं को सात बार प्रसूता के घर जाकर मां और नवजात के स्वास्थ्य की जानकारी लेनी है। इस दौरान खतरे के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल सीएचसी रेफर करने के निर्देश दिए गए।इस मौके पर तारामती, रागिनी, रेशमा, निधि रैकवार, मालती, शारदा देवी, बीना, शीला देवी और फूलकुमारी सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहीं।