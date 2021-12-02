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गोनहाडीह निवासी ममता मिश्रा के अनुसार, उनके पति राघवेंद्र मिश्र एक निजी स्कूल में शिक्षक थे। उनकी पहचान कुशलपुर निवासी मुकेश सिंह से हुई। मुकेश उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के साथ घर भी आने-जाने लगा। उसने जमीन की खरीद-फरोख्त के कारोबार में निवेश कर अच्छा लाभ दिलाने का भरोसा दिया। दंपती ने उसकी बातों में आकर रुपये जुटाए। ममता मिश्रा ने यूनियन बैंक की बांसी शाखा से ऋण लिया और रिश्तेदारों से भी रुपये उधार लिए।पीड़िता के अनुसार, 27 अक्तूबर 2022 को मुकेश को 25 हजार रुपये दिए गए। अलग-अलग तिथियों में 2.23 लाख रुपये राजू यादव समेत छह लोगों के बैंक खातों में ऑनलाइन भेजे गए। 6.17 लाख रुपये गवाहों की मौजूदगी में नकद दिए गए। इस तरह कुल 8,40,500 रुपये मुकेश को दिए गए। लंबा समय बीतने पर भी लाभांश या मूलधन वापस नहीं मिला। रुपये मांगने पर मुकेश ने लौटाने से इन्कार किया। उसने गाली-गलौज की और जानमाल की धमकी भी दी।कोतवाल बांसी महेंद्र प्रताप चतुर्वेदी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच की जा रही है।