विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मौसम में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। सुबह, शाम और रात में ठंड बढ़ने के साथ शुक्रवार को कोहरे ने भी दस्तक दी। सुबह टहलने निकलने वाले लोगों की संख्या कम रही। ठंड से बचने के लिए ग्रामीण अलाव का सहारा लेते नजर आए। जगह-जगह लोग अलाव के आसपास बैठकर ठंड से राहत लेते दिखे।कोहरे और ठंड का सबसे अधिक असर स्कूली बच्चों और वृद्धजनों पर पड़ा। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे स्वेटर, जैकेट और टोपी पहनकर घरों से निकले। कम दृश्यता के कारण उन्हें रास्ते में परेशानी हुई। वृद्धजन भी ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों में नजर आए।मौसम के उतार-चढ़ाव के बीच शुक्रवार को तराई का अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह कोहरे के बाद निकली धूप से दिन में लोगों को कुछ राहत मिली। हालांकि सुबह और शाम ठंड का असर बना रहा।