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Shravasti News: लक्ष्मण शक्ति से रावण वध तक की लीला का मंचन

Mon, 02 Nov 2026 09:56 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Mon, 02 Nov 2026 09:56 PM IST
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Staging of the dramatic episodes from the 'Lakshmana Shakti' (the wounding of Lakshmana) to the slaying of Ravana.
कटरा में जलता रावण का पुतला
कटरा। श्रीराम जानकी मंदिर परिसर में आदर्श रामलीला समिति की ओर से आयोजित रामलीला में रविवार को लक्ष्मण शक्ति, मेघनाद वध, कुंभकरण वध और रावण वध की लीलाओं का मंचन किया गया। कलाकारों के जीवंत अभिनय ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
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मंचन में मेघनाद ने शक्तिबाण चलाकर लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। इससे रामदल में हाहाकार मच गया। श्रीराम विलाप करने लगे। इसके बाद हनुमान जी लंका के राजवैद्य सुषेन को घर समेत उठा लाए। सुषेन ने लक्ष्मण के उपचार के लिए धौलागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाने की बात कही। हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठा लाए। लक्ष्मण के स्वस्थ होने पर उन्होंने मेघनाद का वध किया। इसके बाद श्रीराम ने कुंभकरण और रावण का वध किया। शाम को रावण का पुतला धू-धूकर जल उठा। जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा ने श्रीराम और लक्ष्मण की आरती उतारी। इस मौके पर सुनील कुमार चौधरी, पूर्व चेयरमैन जीतेंद्र कुमार गुप्ता सहित अन्य मौजूद रहे।
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