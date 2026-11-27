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श्रावस्ती। राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉ. प्रियंका मौर्या ने बृहस्पतिवार को एक दिवसीय भ्रमण के दौरान कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हरिहरपुररानी और जिला कारागार का निरीक्षण किया। विद्यालय में उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता, भोजन और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। छात्राओं को मन लगाकर पढ़ाई करने और आगे बढ़ने के टिप्स दिए। रसोईघर, कार्यालय, परिसर व छात्रावास का निरीक्षण किया। छात्राओं को भोजन परोसने के बाद उनके साथ भोजन भी किया। इस दौरान डीपीओ मोहम्मद मुमताज और वार्डन कैशर जहां मौजूद रहीं। जिला कारागार में महिला बंदियों का कुशलक्षेम जाना और उन्हें व उनके बच्चों को कंबल वितरित किए। बच्चों की देखभाल के निर्देश दिए। इसके बाद 25 महिला सफाई कर्मियों के साथ सहभोज कर उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।